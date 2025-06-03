В Туле 27 июня состоится всероссийская ярмарка вакансий

50 организаций и предприятий предложат жителям Тулы и области свыше двух с половиной тысяч вакансий на всероссийской ярмарке трудоустройства, которая пройдет 27 июня, сообщила пресс-служба регионального правительства.
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