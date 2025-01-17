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НАТО: Мы вступили в гонку вооружений

НАТО: Мы вступили в гонку вооружений

НАТО продолжит поддерживать Украину, несмотря на смену власти в США. Об этом на брифинге заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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