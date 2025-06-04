ФСК «Россети» просит повысить тарифы для технологической независимости Глава ФСК «Россети» Андрей Рюмин заявил на форуме ЦИПР-2025 о необходимости дополнительного роста тарифов на передачу электроэнергии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ФСК «Россети» просит повысить тарифы для технологической независимости Глава ФСК «Россети» Андрей Рюмин заявил на форуме ЦИПР-2025 о необходимости дополнительного роста тарифов на передачу электроэнергии.
Свежие комментарии