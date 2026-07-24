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Ростех

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110 лет морской авиации России. Часть II

110 лет морской авиации России. Часть II

Продолжение. Часть I Второй прототип Бе-12. Фото: интернет-музей российской авиации «Авиару.рф» От многоцелевой летающей лодки Бе-6 к противолодочной амфибии Бе-12  В 1948 году была построена и вышла на испытания новая многоцелевая летающая лодка, созданная в ОКБ Георгия Бериева и получившая обозначение Бе-6.

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