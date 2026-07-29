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Радиосигнал от гибели звезды оказался в сотню раз сильнее сверхновых — и указал на редчайшие чёрные дыры промежуточной массы

Радиосигнал от гибели звезды оказался в сотню раз сильнее сверхновых — и указал на редчайшие чёрные дыры промежуточной массы

Это первый транзиент подобного типа и новый способ поиска чёрных дыр, которых до сих пор не удавалось обнаружить напрямуюРадиосигнал от разрыва звезды чёрной дырой оказался в сотню раз ярче обычных сверхновых и пролил свет на один из самых загадочных классов объектов во Вселенной.

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