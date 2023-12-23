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Украинский боевик заявил о скором отступлении ВСУ из Авдеевки

Украинский боевик заявил о скором отступлении ВСУ из Авдеевки

Положение украинской группировки в Авдеевке и ее окрестностях становится все более угрожающим. Об этом сообщил в интервью бывший командир нацистского батальона «Айдар»* Евгений Дикий, приводя некоторые подробности оперативной обстановки и свое мнение.

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