Положение украинской группировки в Авдеевке и ее окрестностях становится все более угрожающим. Об этом сообщил в интервью бывший командир нацистского батальона «Айдар»* Евгений Дикий, приводя некоторые подробности оперативной обстановки и свое мнение.
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