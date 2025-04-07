Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом

Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с поставленным им историческим рекордом по числу заброшенных шайб в рамках регулярных чемпионатов американской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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