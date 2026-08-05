НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Собянин: через Москву проходят 60% пригородных перевозок и большая часть авиарейсов

Собянин: через Москву проходят 60% пригородных перевозок и большая часть авиарейсов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Большая часть авиапассажиров в России пользуется московским авиаузлом. Через столицу также проходят 60% пригородных перевозок, сообщил мэр Москвы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире "Вестей".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии