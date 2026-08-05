Собянин: через Москву проходят 60% пригородных перевозок и большая часть авиарейсов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Большая часть авиапассажиров в России пользуется московским авиаузлом. Через столицу также проходят 60% пригородных перевозок, сообщил мэр Москвы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире "Вестей".
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