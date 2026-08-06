RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

N-TV: уровень воды в Рейне у Кёльна вновь опустился до рекордного минимума

N-TV: уровень воды в Рейне у Кёльна вновь опустился до рекордного минимума

Рейн в районе Кёльна вновь достиг исторически низкого уровня воды, сообщает N-TV. По данным Управления водных путей и судоходства Рейна, уровень воды снизился до 67 см, повторив антирекорд, зафиксированный в минувшую субботу, 1 августа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии