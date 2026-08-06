N-TV: уровень воды в Рейне у Кёльна вновь опустился до рекордного минимума

Рейн в районе Кёльна вновь достиг исторически низкого уровня воды, сообщает N-TV. По данным Управления водных путей и судоходства Рейна, уровень воды снизился до 67 см, повторив антирекорд, зафиксированный в минувшую субботу, 1 августа.
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