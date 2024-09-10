Вера Брежнева не долгого рыдала после развода, и нашла себе нового любовника

Певица Вера Брежнева больше не скрывает, что у нее появился новый возлюбленный. Всего несколько месяцев назад экс-солистка группы «ВИА Гра» делилась горькими переживаниями в интервью о разводе с Константином Меладзе.
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