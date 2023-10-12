Гражданку нескольких стран Пугачеву могут лишить паспорта РФ при одном условии

Уже больше года Примадонна живет в Израиле вместе с семьей. Судя по всему, планов о возвращении на родину певица пока не строит, хотя в стране, которую она теперь называет своим домом, сейчас не самая спокойная обстановка.
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