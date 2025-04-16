Правительство Багамских Островов приостановило посадки ракет SpaceX

Правительство Багамских Островов приостановило посадки SpaceX Falcon 9 в стране, передает Reuters. В Департаменте планирования и охраны окружающей среды Багамских Островов сообщили, что дальнейшие разрешения на посадку не будут выдаваться до тех пор, пока экологическая оценка не будет завершена и рассмотрена всеми заинтересованными сторонами, пишет The Bahamas Times .