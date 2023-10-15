В России 15 октября отмечают День отца. Этот праздник приходится на третье воскресенье октября. О том, как мужчины ломают стереотипы и берут заботу о детях в свои руки, рассказал обозреватель РЕН ТВ Игорь Балдин.
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