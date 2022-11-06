В России улучшили систему геномного редактирования

Способ модифицировать систему редактирования генома для повышения эффективности распознавания нужной мишени и снижения воздействия на нецелевую ДНК нашли ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 6 ноября сообщает ТАСС.
Способ модифицировать систему редактирования генома для повышения эффективности распознавания нужной мишени и снижения воздействия на нецелевую ДНК нашли ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 6 ноября сообщает ТАСС.
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