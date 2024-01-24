Гегемон против всех. Ну почти

Natalija Osminina

Естественно, США уйдут с Европы, передоверив важную Миссию европейцам. И в первую очередь Лондону. И не впишутся 5-ой Статьей, если Лондон или кто-то из его вассалов, переборщит- превысит планку "озабоченностей" Москвы. Так что можно себе ни в чем не отказывать. Думаю, что так и будет. Но только чуть позже. После того, как Китай пойдет на Тайвань. Может и тов. Ким свое словечко скажет. Чтобы Европа осознала, что США и за себя не могут постоять, а уж они то остались точно в гордом одиночестве. И тогда на дурака не нужен нож, ему покажешь медный грошь (а из-за спины пистолет, потому что доброе слово вместе с пистолетом значит больше, чем просто доброе слово) и делай с ним, что хошь.