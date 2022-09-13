Аргументы недели

98 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шорохов
    Достойнейший человек и талантливый автор,творчество которого в 80-е дохнуло смелостью и свободой!!!Бард Александр Но...
  • Anlrey Boracow
    Хотели свободы и дерьмократии, получите! Дорого газ у России покупать? Пошарахайтесь по рынку, где газом торгуют, мож...Сенатор Пушков пр...
  • Юрий Черепнин
    ЕЩЁ ВЧЕРА НАДО БЫЛО-ЧЕГО ТЯНУТЬГенерал Бужинский...

Украинский вице-премьер Верещук сообщила о задержании российских учителей в Харьковской области — им грозит до 12 лет тюрьмы

Украинский вице-премьер Верещук сообщила о задержании российских учителей в Харьковской области — им грозит до 12 лет тюрьмы

После того, как российские войска вышли из ряда населенных Харьковской области, украинские военные задержали там нескольких российских учителей, которые вели преподавание в местных школах по учебным программам РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх