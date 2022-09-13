Украинский вице-премьер Верещук сообщила о задержании российских учителей в Харьковской области — им грозит до 12 лет тюрьмы

После того, как российские войска вышли из ряда населенных Харьковской области, украинские военные задержали там нескольких российских учителей, которые вели преподавание в местных школах по учебным программам РФ.
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