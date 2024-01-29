Раскрыты ранее неизвестные обстоятельства смерти актрисы Любови Полищук

Стали известны роковые ранее неизвестные подробности смерти народной артистки Любови Полищук.Любимица зрителей начала свою карьеру в кино в 1974 году и уже спустя два года получила небольшую роль в кинокартине Марка Захарова «12 стульев».
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