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Раскрыты ранее неизвестные обстоятельства смерти актрисы Любови Полищук

Раскрыты ранее неизвестные обстоятельства смерти актрисы Любови Полищук

Стали известны роковые ранее неизвестные подробности смерти народной артистки Любови Полищук.Любимица зрителей начала свою карьеру в кино в 1974 году и уже спустя два года получила небольшую роль в кинокартине Марка Захарова «12 стульев».

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