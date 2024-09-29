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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Батраков: «Никакого реального предложения от «Зенита» у меня не было, это просто придумывают. Я в «Локомотиве» и хочу побеждать каждую игру»

– Вы – главная звезда «Локомотива», вас любят, но, наверное, больше всего фанаты переживают, что вы со временем уйдете в «Зенит».

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