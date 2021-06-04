Когда нас заменят роботы

Уже сейчас мы видим, что многие рабочие места автоматизируются. Раньше магазин без продавца-кассира представить было невозможно, теперь во многих супермаркетах мы видим полное самообслуживание, включая выдачу кассового чека по штрих-кодам продукции, которую мы сами прикладываем к считывателям.