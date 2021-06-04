Аргументы недели

97 495 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Корюков
    А кто такой Бабченко? Это тот призрак: которого убили, на весь мир объявили, а потом оживили? Так его же нет, остался...Журналист Бабченк...
  • Анатолий Корюков
    Тогда скорее всего мамаша врёт.Не станут штаты ей платить пенсию, она там ни дня не работала. А по сути вы правы, им ...Мама Наташи Корол...
  • Александр Смирнов
    "Киевские политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях Москвы". Бред какой то. Бомбить мирное ...Киевский депутат ...

Когда нас заменят роботы

Когда нас заменят роботы

Уже сейчас мы видим, что многие рабочие места автоматизируются. Раньше магазин без продавца-кассира представить было невозможно, теперь во многих супермаркетах мы видим полное самообслуживание, включая выдачу кассового чека по штрих-кодам продукции, которую мы сами прикладываем к считывателям.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх