Сегодня начала распространяться информация, что рабочая комиссия ЦИК рекомендовала не допускать до участия в выборах господина Надеждина.
Стал понятен замысел либералов. Выдвижение Надеждина имело совсем другие цели.
Комментарии
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Галина Смирнова
Да не доживет он до выборов. Вполне подходящий дурак для сакральной жертвы. Сначала сварганили карусели из клоунов - типа, смотрите, какой популярный кандидат. Потом грохнут - типа, Путин решил убрать конкурента. И ведь многие поверят?
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15 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
доиграются либерасты, всплывёт лозунг начала 20 века - .. бей жидов, спасай Россию!! и верхушке достанется на орехи.....
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13 час.
ИП
Игорь Петров
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2 час.
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