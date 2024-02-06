Стал понятен замысел либералов. Выдвижение Надеждина имело совсем другие цели.

Галина Смирнова

Да не доживет он до выборов. Вполне подходящий дурак для сакральной жертвы. Сначала сварганили карусели из клоунов - типа, смотрите, какой популярный кандидат. Потом грохнут - типа, Путин решил убрать конкурента. И ведь многие поверят?