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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Игорь Петров
    Стал понятен замы...
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Стал понятен замысел либералов. Выдвижение Надеждина имело совсем другие цели.

Стал понятен замысел либералов. Выдвижение Надеждина имело совсем другие цели.

Сегодня начала распространяться информация, что рабочая комиссия ЦИК рекомендовала не допускать до участия в выборах господина Надеждина.

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Комментарии
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Галина Смирнова
Да не доживет он до выборов. Вполне подходящий дурак для сакральной жертвы. Сначала сварганили карусели из клоунов - типа, смотрите, какой популярный кандидат. Потом грохнут - типа, Путин решил убрать конкурента. И ведь многие поверят?
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15 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
доиграются либерасты, всплывёт лозунг начала 20 века - .. бей жидов, спасай Россию!! и верхушке достанется на орехи.....
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13 час.
ИП
Игорь Петров
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2 час.

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