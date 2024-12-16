Появились новые изображения смартфонов линейки iPhone 17

После утечек рендеров и информации о конструкции смартфонов линейки iPhone 17 Apple Hub, у которого 1,1 млн подписчиков, опубликовал рендер, который демонстрирует, как на самом деле могут выглядеть новинки.
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