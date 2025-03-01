Соглашение США и Украины сорвалось

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский планировали встретиться в пятницу в Вашингтоне, чтобы обсудить завершение экономических переговоров о совместной разработке природных ресурсов Украины.
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