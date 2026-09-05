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От классики с Басилашвили до «Практической магии» и ее продолжения спустя 28 лет: 10 фильмов с осенней атмосферой

От классики с Басилашвили до «Практической магии» и ее продолжения спустя 28 лет: 10 фильмов с осенней атмосферой

Осень располагает к уютным вечерам, теплому пледу и хорошему кино. Собрали фильмы, в которых особенно чувствуется настроение этого времени года: от советской классики до романтических историй и мистики.

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