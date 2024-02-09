Принц Уильям выразил признательность за поддержку в связи со здоровьем членов королевской семьи Елена ГалицкаяПринц Уильям выступил с речью на гала-ужине благотворительной организации, управляющей службой неотложной медицинской помощи.
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