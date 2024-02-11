Бойцов танковой дивизии группировки войск «Запад» наградили в зоне СВО

Боевые государственные и ведомственные награды вручили отличившимся в зоне проведения СВО артиллеристам, мотострелкам, танкистам, медикам и связистам танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».
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