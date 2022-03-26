Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Кубок Первого канала по фигурному катанию. Кондратюк, Коляда, Семененко и Мозалев выйдут на лед с короткими программами

Сегодня на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске мужчины выйдут на лед с короткими программами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх