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За рулем

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Страховщики нашли способ защитить машины от дронов

Страховщики нашли способ защитить машины от дронов

Страховой рынок пополнился новым продуктом: теперь автовладельцы могут застраховать машину от ударов дронов.

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