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Царьград

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RSI: Двое рабочих скончались после взрыва на ГЭС в Швейцарии

RSI: Двое рабочих скончались после взрыва на ГЭС в Швейцарии

Взрыв на гидроэлектростанции "Ритом" в городе Пиотта, Швейцария, стал причиной смерти двоих рабочих. Трагедия произошла в среду утром на объекте, проходящем реконструкцию.

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