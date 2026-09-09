RSI: Двое рабочих скончались после взрыва на ГЭС в Швейцарии

Взрыв на гидроэлектростанции "Ритом" в городе Пиотта, Швейцария, стал причиной смерти двоих рабочих. Трагедия произошла в среду утром на объекте, проходящем реконструкцию.
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