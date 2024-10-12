Иван Охлобыстин: "Поляки лютуют - семьями вырезают мирных жителей на захваченных курских землях"

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Хорошо, что эти животные-пшеки, "не сдаются". Твари, "волынскую резню " устроили в России ? Я мирный человек, но, будь моя воля, грузил бошки этих уродов в мешки и передавал Дудке (там родные опознают палачей), а всё, что ниже головы - под бульдозер с плугом, и в чернозем, без указания места .