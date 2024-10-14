Губернатор Томенко оценил работу дорожников в непогоду

По словам главы региона, сейчас работа на дорогах идет в усиленном режиме Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил сотрудников дорожных служб региона за уборку трасс в условиях дождя и мокрого снега.
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