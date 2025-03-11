Паразитарный бред: пенсионерка долго пыталась вывести гельминтов-фантомов и заработала язву

Когда пенсионерка наконец дошла до дерматовенерологов Приволжского исследовательского медицинского университета, то рассказала им, что около восьми месяцев назад заметила на носу черные точки, которые приняла за «яйца паразитов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии