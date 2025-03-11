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Паразитарный бред: пенсионерка долго пыталась вывести гельминтов-фантомов и заработала язву

Паразитарный бред: пенсионерка долго пыталась вывести гельминтов-фантомов и заработала язву

Когда пенсионерка наконец дошла до дерматовенерологов Приволжского исследовательского медицинского университета, то рассказала им, что около восьми месяцев назад заметила на носу черные точки, которые приняла за «яйца паразитов».

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