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Бизнес журнал. Урал

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Верх-Исетский суд продлил домашний арест экс-совладельцу «Корпорации СТС» в Екатеринбурге

Верх-Исетский суд продлил домашний арест экс-совладельцу «Корпорации СТС» в Екатеринбурге

Экс-совладельца «Корпорации СТС» Алексея Боброва оставили под домашним арестом до вынесения приговора, несмотря на возмещение ущерба в размере 144 млн рублей.

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