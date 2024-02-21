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Как избежать необходимости покупки новой одежды после потери веса

Как избежать необходимости покупки новой одежды после потери веса

Ты выглядишь превосходно и чувствуешь себя уверенно, но что делать с одеждой, которая стала тебе слишком большой?Уменьшение веса и достижение желаемого телосложения может быть благодарным процессом для вас и для вашей уверенности в себе, однако это может стать проблемой для вашего стиля.

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