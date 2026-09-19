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Татар-информ

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Кассовое освоение нацпроектов в Татарстане составило более 60%

Кассовое освоение нацпроектов в Татарстане составило более 60%

К середине сентября 2026 года кассовое освоение по реализации национальных проектов в Республике Татарстан составило 33,4 млрд рублей или 60,3 % от предусмотренного лимита финансирования.

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