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Эксперты: средний доход за смену в ДФО в индустрии красоты достиг 4,5 тыс. рублей

Эксперты: средний доход за смену в ДФО в индустрии красоты достиг 4,5 тыс. рублей

Красивый маникюр, новая стрижка или укладка — для одних это результат работы мастера, для других — источник дополнительного дохода.

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