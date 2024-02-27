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Насмехалась над пациентами: фельдшер из Приморья решила стать блогером и угодила под проверку

Насмехалась над пациентами: фельдшер из Приморья решила стать блогером и угодила под проверку

Фельдшер из Приморья решила стать блогером и показать «изнанку» своей работы. Но выбор контента медика вызвал недовольство пользователей Сети — некоторые увидели в нем раскрытие медицинской тайны и насмешки над больными.

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