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Робертсон – 2-й игрок в истории «Далласа» с очками в 16 матчах подряд. Рекордная серия – 20 игр

Джейсон Робертсон – 1-й игрок в техасской истории «Далласа» с серией из 16 матчей с очками.  Форвард «Старс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:1).

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