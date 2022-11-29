Робертсон – 2-й игрок в истории «Далласа» с очками в 16 матчах подряд. Рекордная серия – 20 игр

Джейсон Робертсон – 1-й игрок в техасской истории «Далласа» с серией из 16 матчей с очками. Форвард «Старс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:1).
Популярные статьи
- Министр внутренних дел Германии с повязкой One Love пришла на матч с Японией. Она сидит рядом с Инфантино
- Сибскана о Германии: «Вместо футбола решили чьи-то права позащищать. Кайф, что японцы им заткнули ##########»
- «Верим в ваш успех, братья!» Сборная России пожелала Сербии удачи перед стартом на ЧМ-2022
Свежие комментарии