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Карлссон о том, что стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ: «Я буду расти как игрок, делаю это каждый год. Стараюсь избавиться от спадов, которые бывают в течение сезона»

Нападающий « Анахайма » Лео Карлссон ответил на вопрос о том, что  стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ .

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