Сергей Лёвкин: Городской Стройкомлпекс уделяет большое внимание работе с молодыми кадрами

Работе с молодыми кадрами в Стройкомплексе уделяется большое внимание. Департамент постоянно ищет новые форматы взаимодействия со студентами, с каждым годом выходит на более высокий уровень взаимодействия с профильными образовательными организациями и строительными компаниями.
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