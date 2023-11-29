Сергей Лёвкин: Городской Стройкомлпекс уделяет большое внимание работе с молодыми кадрами

Работе с молодыми кадрами в Стройкомплексе уделяется большое внимание. Департамент постоянно ищет новые форматы взаимодействия со студентами, с каждым годом выходит на более высокий уровень взаимодействия с профильными образовательными организациями и строительными компаниями.