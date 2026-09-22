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Ян Петтер Салтведт: «Одобрят ли заявку Большунова на нейтральный статус? Ответ неочевиден. Комиссия решит, разорвал ли он связи с военными структурами»

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт высказался об обновленном регламенте допуска российских лыжников на международные старты в нейтральном статусе.

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