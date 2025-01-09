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Количество автомобилей каршеринга в Москве достигло рекорда

Количество автомобилей каршеринга в Москве достигло рекорда

По итогам 2024 года автопарк каршеринга в Москве достиг рекордной отметки — 40 тыс. автомобилей. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сообщает дептранс в своем Telegram-канале 9 января.

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