ОКБ-240 Ильюшина — советский средний противолодочный самолёт, разработанный на базе пассажирского Ил-18В.
Ил-38
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ОКБ-240 Ильюшина — советский средний противолодочный самолёт, разработанный на базе пассажирского Ил-18В.
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