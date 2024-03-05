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Иваново

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Штабная тренировка спасателей прошла в Иванове

Штабная тренировка спасателей прошла в Иванове

Штабная тренировка спасателей прошла в ИвановеСегодня, 5 марта состоялась штабная тренировка с органами управления Ивановской областной подсистемы РСЧС по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, а также ландшафтными (природными) пожарами.

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