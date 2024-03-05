Штабная тренировка спасателей прошла в Иванове

Штабная тренировка спасателей прошла в ИвановеСегодня, 5 марта состоялась штабная тренировка с органами управления Ивановской областной подсистемы РСЧС по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, а также ландшафтными (природными) пожарами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)