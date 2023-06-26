Уимблдон. Квалификация. 1-й круг. Гахов сыграет с Беллуччи, Донской – с Барриосом

26 июня два россиянина стартуют в квалификации «Уимблдона». «Уимблдон» Лондон, Великобритания 26 июня – 16 июля 2023 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 44 700 000 фунтов Открытые корты, трава Квалификация Первый круг Евгений Донской (Россия) – Томас Барриос (Чили) Иван Гахов (Россия) – Маттиа Беллуччи (Италия).
Популярные статьи
- Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»
- Циципас и Бадоса потренировались на «Уимблдоне»
- «Мы призываем всех сплотиться вокруг Президента РФ». Федерация бокса России выступила с официальным заявлением
Свежие комментарии