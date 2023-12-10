Стилист рассказала, что больше не собирается прятать свой живот и не будет учить этому других женщин

Владимир Акулов ТОЛСТЫЕ ... Вкусная еда - тот же самый оральный секс ... Только получше... Некоторые женщины , которых худенькими взяли замуж... И которые родили детей ... Считают , что они СВОЕ ЖЕНСКОЕ уже получили... Для них важнее хорошо покушать , чем хорошо выглядеть для мужа и людей... С удовольствие толстеют , ведь всю жизнь сидеть на диетах - это пытка. ** А еще бывают люди - *пищевые пьяницы*... Они что-то жуют непрерывно... Потому что у них ПОВЫШЕННЫЙ аппетит... Они всегда голодные... Такие вообще похудеть не могут... Им можно даже не пытаться похудеть... Этим *помпушкам* надо выходить замуж за мужиков , которые ничего не понимают в женской красоте... И готовы жить со * слонихой*... Нормальные мужики толстух бросают. Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2018 Свидетельство о публикации 218052600148

Владимир Акулов Толстая ... Из новостей "Датчанка Амалия Дженнингс всегда отличалась своей полнотой. Она стала такой жирной , что жир на ней висит со всех сторон... Но на пампушке женился красивый молодой парень... Отец парня перестал общаться с сыном...Из-за плохого выбора некрасивой невестки"... КОММЕНТАРИЙ - Это *пищевые пьяницы*... Она постоянно голодная... Ей так хочется жрать...Что всё остальное меркнет перед жратвой... Еда для нее - приятный *оральный секс*... Ей плевать на красоту и уважение к окружающим... Которых она оскорбляет своим свинским видом... Каждый понимает ... Что некрасиво вымазать себя ...говном... И ходить среди людей... Этот ее свинский вид - такое же злостное визуальное хулиганство в обществе...