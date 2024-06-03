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Захарова поинтересовалась, как Конституция США объясняет ситуацию с Риттером

Захарова поинтересовалась, как Конституция США объясняет ситуацию с Риттером

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя изъятия паспорта у экс-разведчика США Скотта Риттера, поинтересовалась, в связи с какой поправкой к американской Конституции это было сделано.

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