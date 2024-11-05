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На Ozon стартует предзаказ журнала писателя Сергея Минаева «Чтиво»

На Ozon стартует предзаказ журнала писателя Сергея Минаева «Чтиво»

Журнал «Чтиво» погружает читателя в захватывающие события прошлого и настоящего. Новым главным редактором стал Сергей Минаев, а в редакционной команде участвуют журналисты глянцевых изданий и авторы канала Минаев Live.

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