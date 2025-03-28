ВСУ приказали вклиниться в приграничье России: главные новости СВО за 28 марта

МОСКВА, 28 марта, ФедералПресс. Командование Вооруженных сил Украины поручило своим подразделениям занять новые приграничные территории России и удерживать позиции любой ценой, президент США рассказал о прогрессе на переговорах по урегулированию конфликта, а Владимир Зеленский заявил, что договорился о производстве систем ПВО.