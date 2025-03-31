Похорошела, стала тарологом: как изменилась героиня «Битвы экстрасенсов» Катя Яковлева, весившая 32 кг при росте 164 см

Девять лет назад Катя Яковлева из Белоруссии принимала участие в 17 сезоне «Битвы экстрасенсов» на ТНТ.
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