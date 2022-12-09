Экс-глава спецслужбы «Натив» призвал Киев не радоваться возможным поставкам израильских «чудо-ракет»

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми призвал ВСУ сильно не радоваться из-за заявления советника по национальной безопасности Израиля Эяля Хулата о возможности поставок Киеву баллистических ракет высокой дальности.
Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми призвал ВСУ сильно не радоваться из-за заявления советника по национальной безопасности Израиля Эяля Хулата о возможности поставок Киеву баллистических ракет высокой дальности.
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